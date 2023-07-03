От хохота не удержаться: как «Берегись автомобиля» перевели на другие языки

Переводить названия иностранных фильмов — задача непростая. Часто в них используют слова и выражения, которые будут понятны только носителям языка. Так случилось и с любимой советскими зрителями картиной «Берегись автомобиля». Дело в том, что эта фраза — название дорожного знака, который предупреждает пешеходов о возможности внезапного появления машины на дороге.

В других странах подобные знаки не используются или называются иначе. Поэтому переводчикам пришлось приложить немало усилий, чтобы дать трагикомедии новое название.

В Польше и Германии к наименованию для картины подошли достаточно буквально. Немецкие переводчики назвали фильм просто «Автоугонщик», а польские более витиевато — «Похититель автомобилей», или «Złodziej samochodów». Такие названия отлично подошли бы для голливудского блокбастера.

Итальянцы назвали фильм интригующе — «Невероятный мистер Деточкин». С этим сложно поспорить, главный герой фильма — действительно необыкновенный человек. А вот переводчики из США оказались самыми ленивыми, они просто перевели название на английский — «Watch оut for the automobile».