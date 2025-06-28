От «Hodie mihi» до «Cras tibi»: в 3-м сезоне «Игры в кальмара» создатели скрыли массу подсказок, а мы расшифровали

А еще бонусом расскажем, сколько же выиграла дочь 222-й.

Каждая сцена нового сезона «Игры в кальмара» теперь как табличка с надписью «Не входи». Только вот кто из игроков и зрителей умеет читать между строк? А ведь подсказки были повсюду.

На стенах, в костюмах, в случайных фразах. Это уже не просто жестокая игра, а издевка.

Надписи на стенах

Как и в первом сезоне, пасхалки все это время были на стенах. Только на сей раз не изображение всех игр, а надписи предостережения.

Латинская надпись Hodie mihi и ее продолжение на противоположной стене Cras tibi — «Сегодня мне, завтра тебе». Простая формула из средневековых надгробий, напоминающая, что все мы смертны.

Символично, что видно ее становится в момент, когда игроки сидят в вечерних нарядах, зная, что смерть уже рядом. Парад абсурда, да и только.

Что еще писали на стенах

А теперь посмотри на корейскую фразу на стене: 사람 조심 바보 — «Осторожно с людьми, дурак». Можешь не читать, если уже доверился. Заметь ее Ки Хун раньше, может и не доверился бы перевоплотившемуся Ведущему.

Символичная сцена родов

Момент рождения ребенка 222-й, разворачивающийся во время кровавых пряток, происходит в комнате с нарисованными водопадами. Думаете это просто рисунки? Нет, отсылка к околоплодным водам. Дверь к выходу также неспроста была испачкана кровавыми ладонями.

«Мы хотели, чтобы зритель ощутил хрупкость жизни и абсурд происходящего. Это следы тех, кто пытался удержаться за жизнь и не смог», — рассказала одна из шоураннеров.

Злые шутки создателей

Третий сезон беспощаден даже в иронии. Надпись «Безопасность превыше всего» встречает игроков в комнате, где игроков сбрасывают в пропасть скакалочкой.

А что с курткой №456? Была символом борьбы, но стала олицетворять защиту. В этот раз ею укрыт ребёнок. Игрок №456 больше не просто участник. Он — последний, кто помнит, что был человеком, а не простой лошадью, на которую можно сделать ставку.

Бонусом расскажем, сколько же выиграл ребенок 222й- в переводе на рубли. 45,6 млрд корейских вон это примерно 2 млрд 600 млн рублей, суммы хватит, чтобы прожить безбедную жизнь и немного оставить даже детям. Так что мать косвенно позаботилась о будущем дочери, хотя и была безрассудна.

«Это плевок в лицо общества»: 90% свежести и ужас после первого же испытания — «Игра в кальмара 3» установила рекорд.