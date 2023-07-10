От Ходченковой только фамилия осталась: новое преображение шокирует

Светлана Ходченкова прославилась в 20 лет после роли в картине «Благословите женщину» режиссера Станислава Говорухина. Она поразила зрителей естественной красотой — ее героиню Веру называли настоящей русской красавицей и эталоном женщины.

Сама Ходченкова осталась собой недовольна. Актрисе казалась, что формы ее на экране выглядят слишком пышными. Неудивительно, что сразу после окончания съемок Светлана начала худеть и во всех других проектах представала стройной и изящной красоткой. Всего за несколько месяцев ей удалось избавиться от 20 килограммов.

С тех пор Ходченкова всегда показывалась в элегантных образах, но в последнее время ее стиль вызывает у поклонников ряд вопросов. На свежих фото Светлану не узнать — в Сети ее приняли за Ренату Литвинову. Четко выделенные скулы, гладко собранные в пучок волосы, даже позы — образ актрисы будто до мельчайших деталей списан с Литвиновой. Не хватает только ее фирменной красной помады.