От Ходченковой не отличить: Яглыч почти 10 лет счастлив с этой красавицей

Брак со Светланой Ходченковой не принес счастья Владимиру Яглычу. Звезды разошлись в 2010 году, назвав довольно своеобразную причину своего расставания. Если бы не развод, то, по уверению экс-супругов, они непременно «поубивали бы друг друга».

Чтобы найти свою вторую половинку, артисту потребовалось немало времени. Он оправился после разрыва с яркой блондинкой и вот уже почти 10 лет счастлив рядом с другой известной красавицей.

Любимой женщиной знаменитости стала Антонина Паперная. Актриса подарила возлюбленному сына Данилу и дочь Еву. Звезды оберегают личную жизнь от посторонних, отказываются от интервью, редко делятся совместными фотографиями в соцсетях. Неизвестно даже, узаконили они отношения или нет.

Тем временем многих поклонников Яглыча забавляет тот факт, что его избранница как две капли воды похожа на Ходченкову. Смело можно сказать, что своим вкусам артист не изменяет.