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Киноафиша Статьи От Ханде Эрчел не отстает: фанаты Керема Бюрсина разочарованы

От Ханде Эрчел не отстает: фанаты Керема Бюрсина разочарованы

13 июля 2022 09:49
От Ханде Эрчел не отстает: фанаты Керема Бюрсина разочарованы

Пользователи Сети не смогли скрыть свое возмущение.

Керем Бюрсин удивил поклонников, снявшись в рекламе бренда одежды No Ni Ná. Не так давно артист вновь вернулся в Испанию.

Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео со съемочной площадки одного из проектов. В коротком ролике Бюрсин трогательно улыбается, сидя в машине, а распространила его испанская актриса и дизайнер Мария де ла Пас Падилья. Как оказалось, ролик сделан не на съемках нового фильма или сериала, а всего лишь во время работы над рекламой для бренда No Ni Ná самой Марии.

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Пользователи Сети не прошли мимо видео, однако далеко не всем оно пришлось по душе. Как отметили поклонники, они ожидали от Бюрсина новой роли, а он всего лишь снялся в рекламе одежды. Многие также вспомнили и о Ханде Эрчел, ведь она также посвящает свое время не новым проектам, а постоянным коммерческим видео и фотосъемкам.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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