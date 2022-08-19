От Гузеевой после закрытия «Давай поженимся!» не отстает: Сябитова раскрыла все карты

Ведущие развлекательных проектов, которые в новом сезоне телеэфира, по слухам, на экраны не вернутся, вынуждены искать другую работу. Так случилось и со звездами шоу «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Гузеева уже получила приглашение на место ведущей проекта «Голос 60+», заменив там Дмитрия Нагиева. А теперь выяснилось, что Сябитова тоже не отстает от коллеги.

Народная сваха похвасталась перед подписчиками в Telegram-канале, что получила предложение о съемках в кино. Сябитова даже устроила рум-тур для фолловеров, показав обстановку гримерного вагончика. Также она опубликовала несколько кадров из будущей ленты, по которым пользователи сделали вывод, что она снимается вместе с юмористом «Уральских пельменей» Вячеславом Мясниковым. Подписчики Сябитовой разошлись во мнениях относительного того, какую роль могли ей предложить.