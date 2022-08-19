От Гузеевой после закрытия «Давай поженимся!» не отстает: Сябитова раскрыла все карты
Народная сваха нашла новую работу.
Ведущие развлекательных проектов, которые в новом сезоне телеэфира, по слухам, на экраны не вернутся, вынуждены искать другую работу. Так случилось и со звездами шоу «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Гузеева уже получила приглашение на место ведущей проекта «Голос 60+», заменив там Дмитрия Нагиева. А теперь выяснилось, что Сябитова тоже не отстает от коллеги.
Народная сваха похвасталась перед подписчиками в Telegram-канале, что получила предложение о съемках в кино. Сябитова даже устроила рум-тур для фолловеров, показав обстановку гримерного вагончика. Также она опубликовала несколько кадров из будущей ленты, по которым пользователи сделали вывод, что она снимается вместе с юмористом «Уральских пельменей» Вячеславом Мясниковым. Подписчики Сябитовой разошлись во мнениях относительного того, какую роль могли ей предложить.
«Успешной, деловой женщины», «Свекрови», «Может, комедийную», «Роль самой Розы Сябитовой. Вы настолько звезда, что можете играть саму себя», — написали фолловеры.