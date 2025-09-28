Меню
От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест)

28 сентября 2025 09:54
Из-за таких постеров у иностранцев могло сложиться совсем другое впечатление. 

Советское кино умело впечатлять не только сюжетом, но и постерами. Особенно если взглянуть на иностранные афиши к нашим отечественным кинолентам.

И что любопытно — даже к самой лёгкой комедии могли сделать мрачный, психоделический или прямо-таки жутковатый арт. Когда видишь такой постер впервые, сразу и не поймёшь, о чём фильм. Кажется, что это хоррор, хотя на самом деле на экране добрая история.

Мы собрали несколько таких афиш и предлагаем вам проверить, сможете ли вы угадать, какие фильмы они рекламируют. Не спешите, присмотритесь к деталям и вспомните атмосферу советского кинопроката — может, узнаете что-то новое даже про знакомые истории.

Мы в вас верим!

Ранее мы писали: «Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
