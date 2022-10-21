От граждан СССР скрывали не один год: о Караченцове американцы узнали первыми

По сей день одной из самых известных работ Николая Караченцова остается граф Резанов из рок-оперы «Юнона и Авось». Спектакль был поставлен в «Ленкоме» в 1981 году и быстро стал визитной карточкой театра. Караченцову пришлось брать уроки вокала, чтобы эффектно выступать на сцене. Спустя 2 года постановка была превращена в телеспектакль для трансляции по ТВ. Считается, что она произвела фурор среди советских зрителей и мгновенно сделала актера суперзвездой.

Но, как выяснилось, на самом деле телефильм от граждан СССР скрывали не один год. А первыми о Караченцове и вовсе узнали американцы. Как сообщается в Дзен-канале kin0guru , уже в 1981 году в газете «Нью-Йорк таймс» появилась рецензия на рок-мюзикл «Юнона и Авось». В отзыве критик Серж Шмеман назвал постановку смелым культурным шоком. Убедиться в этом вскоре смогли и сами зрители, когда опера была показана на гастролях по всему миру.

А телезапись жители СССР посмотрели лишь в 1988 году. Скорее всего, это было связано с гонениями на рок-музыку в том периоде, поэтому премьеру на ТВ оттягивали так долго, как это было возможно.