От граждан СССР правду скрывали годами: не поверите, кем был отец Ромины Пауэр

Бессмертный хит Ромины Пауэр и Аль Бано «Феличита» гремел на весь СССР. Советские поклонники души не чаяли в этом дуете: обворожительная певица и ее импозантный спутник потрясающе смотрелись вместе. Но никто не знал, каково было происхождение Ромины.

Пауэр родилась в семье известного американского актера и мексиканской артистки. Отец певицы Тайрон Пауэр снялся во многих фильмах «золотого Голливуда», среди которых «В старом Чикаго», «Знак Зорро», «Черная роза».

Советские почитатели Ромины не знали об этом. А если бы правда открылась, то ряды поклонников из СССР точно бы поредели. В те годы между Союзом и США велась холодная война, и все, что было связано с Америкой, в Стране Советов не приветствовалось. Раскрыв правду, Пауэр могла лишиться огромной аудитории из СССР.

Родители Ромины недолго прожили вместе. Тайрон женился на другой женщине, но не забывал о дочери и исполнял любой ее каприз. Однако жизнь Пауэра внезапно оборвалась — он скончался в 44 года от сердечного приступа.