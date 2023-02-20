От Горячева в 90-х сходила с ума каждая россиянка: гляньте, на ком он все-таки женился

Сериал «Горячев и другие» стал нашумевшим телехитом в 90-е годы. Главную роль в картине исполнил Игорь Бочкин, который покорил всю женскую аудиторию. За ним закрепилась слава ловеласа, однако счастье в личной жизни артист обрел уже в зрелом возрасте.

Бочкин был женат четыре раза. Его первой супругой стала Алиса Завенягина, с которой актер учился в ГИТИСе. Это был краткосрочный студенческий брак, продлившийся недолго. Во второй раз Игорь женился на дочери партийного сотрудника Светлане. В этом браке родилась девочка, однако вскоре супруга уехала в Испанию и забрала наследницу с собой. Третьей пассией Бочкина стала Светлана Зубкова, с которой он прожил 14 лет. Причиной их развода стали интрижки актера на стороне и его взрывной темперамент.

А вот четвертой избраннице Анне Легчиловой, кажется, удалось укротить горячий нрав артиста. Ее нельзя назвать красавицей или роковой женщиной. Анна обладает заурядной и неприметной внешностью, которую легко забыть.

Их отношения начались в 2000 году, когда они играли в одном спектакле. Через пару лет актеры поженились. Супруги долго не могли обзавестись потомством, но чудо все-таки случилось. Бочкин стал папой шесть лет назад, однако родители скрывали этот факт от прессы три года. Сегодня актерская чета вполне счастлива и наслаждается воспитанием сына Ивана.