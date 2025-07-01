От гопника Игоря до принца датского: «Анора» получила «Оскар», а Борисов — роль всей жизни в МХТ

Пока одни актёры годами донашивают погоны в сериалах про ментов, Юра Борисов получает предложения, которые звучат как благословение. Только в этом году — номинация на «Оскар» за «Анору», BAFTA, «Золотой глобус», Gotham Awards и прочие премии.

А потом — приглашение в саму Американскую киноакадемию. То есть официально: Борисов теперь тот, кто голосует за лучших, потому что сам один из них. Но это меркнет на фоне роли, предложенной ему в театре МХТ.

Борисов, принц датский

Но вот что делает его путь особенно изысканным — это разворот назад, в сторону театра. Пока Голливуд, кажется, только начал влюбляться в Борисова, он возвращается домой, чтобы сыграть… Гамлета.

Да, того самого. «Быть или не быть» — теперь вопрос, на который будет отвечать не английский сэр, а парень из Реутова с честными глазами.

МХТ имени Чехова, объявивший постановку, не скрывает: это будет событие. Пьесу Шекспира поставит Андрей Гончаров, режиссёр, знающий толк в качественных спектаклях. На главную сцену театра Борисов выйдет с монологом, произнести который толпе мечтают тысячи артистов. А удается единицам.

Вершина карьеры

Если быть честными, это и есть настоящая величина и признание. Потому что «Гамлет» — это вершина, сыграв его на одной из главных сцен страны звезды вписывают себя в историю. И эту роль любители театра запомнят куда лучше, чем безмолвного гопника Игоря, как бы он не был хорош в сомнительной «Аноре».

Опять Пальто против Кощея: в новом фильме про Пушкина сыграет главная звезда «Слова пацана» — теперь без рэпа, но с магией.