«От года до трех лет»: врач не скрыл печального положения дел Костомарова

Роман Костомаров еще не скоро покинет больничную палату. В настоящее время фигурист проходит подготовку к протезированию конечностей. Самочувствие знаменитости оставляет желать лучшего — спортсмен впал в глубокую депрессию и никак не может взять себя в руки.

Олимпийский чемпион отказывается давать комментарии, его близкие также не спешат общаться с прессой. Тем временем поклонники олимпийского чемпиона задаются вопросами о том, что же будет с ним дальше. Правда о печальном положении дел Костомарова вышла наружу.

От потрясений фигурист оправится еще не скоро. Об этом заявил врач Андрей Зберовский.

«Социализация после получения инвалидности длится от года до трех», — подметил эксперт в беседе с порталом 100News.

Врач подчеркнул, что спортсмену предстоит непростая задача — научиться получать удовольствие от нового этапа жизни и новой деятельности, и только тогда он сможет выйти из депрессии.