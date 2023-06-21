«От года до трех лет»: врач не скрыл печального положения дел Костомарова
Испытания для спортсмена только начинаются.
Роман Костомаров еще не скоро покинет больничную палату. В настоящее время фигурист проходит подготовку к протезированию конечностей. Самочувствие знаменитости оставляет желать лучшего — спортсмен впал в глубокую депрессию и никак не может взять себя в руки.
Олимпийский чемпион отказывается давать комментарии, его близкие также не спешат общаться с прессой. Тем временем поклонники олимпийского чемпиона задаются вопросами о том, что же будет с ним дальше. Правда о печальном положении дел Костомарова вышла наружу.
От потрясений фигурист оправится еще не скоро. Об этом заявил врач Андрей Зберовский.
«Социализация после получения инвалидности длится от года до трех», — подметил эксперт в беседе с порталом 100News.
Врач подчеркнул, что спортсмену предстоит непростая задача — научиться получать удовольствие от нового этапа жизни и новой деятельности, и только тогда он сможет выйти из депрессии.