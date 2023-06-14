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Киноафиша Статьи От главной вредины «Ералаша» мечтал избавиться даже муж: теперь ей завидуют

От главной вредины «Ералаша» мечтал избавиться даже муж: теперь ей завидуют

14 июня 2023 17:30
От главной вредины «Ералаша» мечтал избавиться даже муж: теперь ей завидуют

Больше никто не мечтает ее придушить.

Полина Ртищева росла невероятно талантливым ребенком, чей артистизм просто невозможно было не заметить. Ее родители, не имеющие никакого отношения к искусству, не стали подавлять желания и стремления дочери. Наоборот, они поддерживали и развивали ее талант. Пожалуй, только благодаря родительской поддержке Полина смогла в полной мере раскрыть себя.

Благодаря своим способностям Ртищева уже в 9 лет получила свою первую и самую настоящую работу, за которую, как положено, получала зарплату. Именно там, в детской редакции при Всесоюзном радио, ее заметили создатели «Ералаша». Роль Полина получила практически моментально, и зритель увидел на экранах самую противную девчонку в мире. К слову, ранний дебют показал ей, что съемки — это такой тяжелый труд, поэтому ей не захотелось с этим связываться.

И девушка получила образование журналиста. Сейчас у нее за плечами и в планах множество творческих работ проектов. Полина без дела не сидит и всегда находит применение своим многочисленным талантам. Но на первом месте, по ее же словам, у Полины семья. Забавный факт: при знакомстве муж девушки и знать не знал, что она та самая вредина из «Ералаша», которую он терпеть не мог. Случайно вскрывшаяся правда еще долго была темой для шуток.

От главной вредины «Ералаша» мечтал избавиться даже муж: теперь ей завидуют
Фото: кадры из телешоу «Ералаш», социальные сети
Снежана Синцова
Снежана Синцова
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