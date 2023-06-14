От главной вредины «Ералаша» мечтал избавиться даже муж: теперь ей завидуют

Полина Ртищева росла невероятно талантливым ребенком, чей артистизм просто невозможно было не заметить. Ее родители, не имеющие никакого отношения к искусству, не стали подавлять желания и стремления дочери. Наоборот, они поддерживали и развивали ее талант. Пожалуй, только благодаря родительской поддержке Полина смогла в полной мере раскрыть себя.

Благодаря своим способностям Ртищева уже в 9 лет получила свою первую и самую настоящую работу, за которую, как положено, получала зарплату. Именно там, в детской редакции при Всесоюзном радио, ее заметили создатели «Ералаша». Роль Полина получила практически моментально, и зритель увидел на экранах самую противную девчонку в мире. К слову, ранний дебют показал ей, что съемки — это такой тяжелый труд, поэтому ей не захотелось с этим связываться.

И девушка получила образование журналиста. Сейчас у нее за плечами и в планах множество творческих работ проектов. Полина без дела не сидит и всегда находит применение своим многочисленным талантам. Но на первом месте, по ее же словам, у Полины семья. Забавный факт: при знакомстве муж девушки и знать не знал, что она та самая вредина из «Ералаша», которую он терпеть не мог. Случайно вскрывшаяся правда еще долго была темой для шуток.