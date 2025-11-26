Меню
От главной красотки Голливуда до жертвы пластических хирургов: как живет и выглядит Кармен из «Звездного десанта»

26 ноября 2025 13:46
Миллионы подростков мечтали познакомиться с ней, а теперь не узнают в упор.

Помните ту самую Кармен Ибаньес — пилота с модельной внешностью, которая в «Звёздном десанте» умудрялась отвлекать зрителей от космических баталий? В конце 90‑х Дениз Ричардс была везде: на постерах, в глянце, в мечтах поклонников. А потом… словно канула в лету. Давайте разбираться, куда пропала звезда и что с ней сейчас.

Как начинала красотка

Карьера Ричардс стартовала эффектно. После «Звёздного десанта» (1997) её тут же подхватили другие проекты. Уже в 1998‑м актриса снялась в провокационном триллере «Дикость», который окончательно закрепил за ней статус секс‑символа.

А год спустя она стала девушкой Бонда в ленте «И целого мира мало». Казалось, Голливуд лежит у её ног — впереди маячили громкие роли и всеобщее признание.

Крах карьеры

Но за кадром разворачивалась совсем другая история. Несколько факторов подкосили карьеру актрисы. Во‑первых, скандальный брак с Чарли Шином. Отношения с нестабильным актёром не только испортили репутацию Дениз, но и вылились в затяжной судебный процесс.

По словам самой Ричардс, брак был полон унижений и насилия — материалы дела заняли 161 страницу. Во‑вторых, после громких ролей актриса начала соглашаться на проекты, которые не выстреливали и вызывали недоумение у критиков. Выбор фильмов оказался не самым удачным, и интерес к персоне Ричардс постепенно угасал.

Испорченная красота

В‑третьих, стремление сохранить образ дивы привело к чрезмерным косметологическим вмешательствам. В 2019 году Дениз заявляла:

«Моя внешность — это подарок природы», — и признавала лишь единственное увеличение груди в юности.

Однако эксперты отмечали явный перебор с инъекциями, из‑за чего лицо потеряло естественность. К концу 2000‑х о Ричардс говорили уже не как о звезде, а как о жертве пластической хирургии. Фильмы с её участием проходили незаметно, а в СМИ муссировали слухи о финансовых проблемах.

Попытка вернуться

Тем не менее Дениз не исчезла полностью. В 2018 году она присоединилась к шоу «Настоящие домохозяйки Беверли‑Хиллз», но покинула проект после скандала. В 2023‑м неожиданно вернулась в качестве гостьи, отметив: «Я сняла несколько серий, и это было весело».

Актриса продолжает сниматься в независимых проектах, которые вы вряд ли видели. В 2023 году вышла драма «Линия» с её участием, а впереди — работы в фильмах «Падшие ангелы: воины мира» и «Ходячее чудо».

Куда успешнее она развивается в бизнесе, Ричардс запустила линию уходовой косметики CBme Beauty. Ещё одним источником дохода стал аккаунт на площадке для взрослых. Осуждаем, но сама звездна называет это «прибыльным делом».

Сегодня 53‑летняя Ричардс — не та ослепительная Кармен из 90‑х, но и не забытая звезда. Она научилась жить в новом статусе: сочетает съёмки с предпринимательством, воспитывает детей и не боится экспериментировать. Возможно, это и есть та самая взрослая версия голливудской сказки — без триумфов, но с упорством и самоиронией.

«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+.

Фото: Фото: Legion-media, кадры из фильмов «Звездный десант» (1997), «И целого мира мало» (1999)
Игорь Мустафин
