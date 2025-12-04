От главного злодея до полноценного героя Мстителей: Marvel случайно раскрыли поворот «Судного дня» — еще 13 лет назад не поверили бы

Того, кто однажды атаковал Нью-Йорк, теперь принимают в команду.

До премьеры «Мстителей: Судного дня» остается год, фильм выйдет 18 декабря 2026-го, но обсуждений вокруг него уже хватит на несколько полноценных премьер. И самый громкий разговор сейчас — не о Докторе Думе Роберта Дауни-младшего, не о возвращении Фантастической четверки и даже не о финале Мультивсаги. В центре внимания — Локи, который неожиданно может стать… официальным Мстителем.

В последний раз зрители видели Локи, когда он буквально держал Мультвселенную на своих плечах — на Конце Времен. Финальная жертва в финале второго сезона «Локи» фактически поставила его на место стража реальности, человека-моста между вселенными.

Marvel подтвердили участие Тома Хиддлстона в «Судном дне», но его статус оставался туманным: герой? союзник? наблюдатель? Теперь у нас есть хоть какой-то намек.

Неожиданный участник Мстителей

На итальянском киномероприятии Giornate Di Cinema Sorrento Disney показали презентацию «Судного дня», где актеров распределили по тематическим группам: фантастическая четверка отдельно, Громовержцы отдельно, Люди Икс — своей колонкой.

И что же? На одном из слайдов Локи стоит плечом к плечу с предполагаемым составом новых Мстителей Сэма Уилсона:

Тор (Крис Хемсворт)

Человек-муравей (Пол Радд)

Капитан Америка (Энтони Маки)

Сокол (Дэнни Рамирес)

Шан-Чи (Симу Лю — предположительно за пределами кадра)

То есть Локи помещен не к злодеям, не к участникам других команд, а именно в блок «новых Мстителей». Marvel вряд ли решили бы сгруппировать их случайным образом. И это выглядит как тонкий, но очень прямой намек: Локи станет Мстителем официально. Кстати, в комиксах такой поворот событий тоже уже был.

И это логичное развитие его арки

Когда-то Локи был главным антагонистом MCU. Потом стал антигероем. А в четвертой фазе — одним из самых трагичных и самоотверженных супергероев.

Вариант Локи, созданный после «Мстителей: Войны бесконечности», прошел путь, который не пройти большинству персонажей за пять фильмов: он научился любить, понимать и думать о чем-то еще кроме власти.

Странно было бы, если бы в «Судном дне» он снова оказался в позиции угрозы. Он куда больше подходит на роль того, кто впервые в жизни официально станет частью команды, которую пытался уничтожить в 2012 году.

А еще Тор и Локи впервые в истории MCU могут сражаться бок о бок как равные члены Мстителей, а не как братья по разные стороны войны. И если учитывать, что в «Судном дне» главная угроза — Дум, появление Локи в рядах Мстителей выглядит еще логичнее: лучше всего разрушать мультивселенские интриги может тот, кто однажды уже с этим сталкивался.

