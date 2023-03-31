От главного скандалиста ни следа: как сейчас выглядит и живет Андрей Чуев из «Дома-2»

Андрей Чуев прославился благодаря проекту «Дом-2». Участника почти сразу окрестили главным скандалистом телестройки из-за задиристого характера. Как сложилась жизнь Чуева после шоу?

Многие были уверены, что цель Андрея на проекте — громко заявить о себе на всю страну, а не найти свою любовь. И это во многом оказалось правдой. Чуев вел себя нарочито эпатажно и вызывающе, чем раздражал и даже пугал других участников. Что касается любви, то и здесь Андрей не был примерным парнем.

Его первой пассией на проекте стала Валерия Шевцова. Но, когда дело дошло до свадьбы, она сбежала из-под венца. Затем последовали многочисленные романы с другими девушками, но ни к чему хорошему это не приводило. Андрей несколько раз покидал шоу и возвращался снова. Также он участвовал в передаче «Свадьба на миллион» с Мариной Африкантовой, но вскоре их пара распалась.

После разных шоу Чуев успокоился и ушел в бизнес. Теперь он строит коттеджи, занимается продажей недвижимости, и это приносит ему солидный доход. У Андрея есть сын и дочь от жены Виктории, с которой он живет уже давно. В итоге скандалист «Дома-2» превратился в образцового папу и серьезного предпринимателя, оставив позади свое сомнительное прошлое.