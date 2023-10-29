От генов бабушки и дедушки ни следа: как живет и выглядит внук Мордюковой и Тихонова

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова поженились в 1950-ом. Не прошло и года, как на свет появился их сын Владимир. Молодой человек пошел по стопам родителей, но не смог достичь их популярности. Не складывалась и личная жизнь. Первый брак с Натальей Варлей быстро распался. Во втором, с Натальей Егоровой, на свет появился его сын Владимир Владимирович.

Поначалу бабушка и дед тепло принимали внука. Но после смерти сына полностью утратили интерес и к его вдове, и к ребенку. Пока мать была на гастролях, мальчика отдавали в школу-интернат — Мордюкова на ребенка времени не находила.

Владимир Тихонов-младший решил продолжить династию и после кулинарного училища поступил в ГИТИС. Но, как и отец, он не унаследовал талант от деда и бабки. Сегодня артист поет в «Столичном театре романса» и изредка играет эпизодические роли в сериалах. Признать в нем внука того самого «Штирлица» вряд ли кто-то сможет. Ни внешне, ни актерским талантом он не походит на звездных родственников.