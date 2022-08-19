От Галкина не отстает: вот куда пропал звезда Comedy Club Семен Слепаков

Семен Слепаков вот уже несколько месяцев ведет весьма закрытый образ жизни. Еще зимой этого года он перестал рассказывать о себе в социальных сетях и больше не появляется на телевидении. Как оказалось, артист отправился за границу.

Как стало известно, Слепаков теперь живет в Израиле. Там он не только наслаждается Средиземным морем, но и активно дает концерты. Например, на сентябрь у него запланирована серия выступлений в городах Хайфа, Ашдод и других, а до этого он уже дал несколько выступлений в Тель-Авиве. Именно там ранее выступали и другие отечественные знаменитости — Максим Галкин и Андрей Макаревич.

При этом, как пишет портал Prozvezd.info , пока неизвестно, когда именно Слепаков вернется в Россию. Как ранее отмечал сам артист, его поездку точно нельзя назвать эмиграцией, ведь он намерен жить у себя на родине.