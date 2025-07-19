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Киноафиша Статьи От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы

От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы

19 июля 2025 23:40
Кадры из фильмов «Охота» и «Чрезвычайная ситуация»

Если соскучились по знакомым лицам, самое время углубиться в их фильмографию.

Завершили «Игру в кальмара» и теперь скучаете по любимым актерам? Не переживайте — мы собрали 5 отличных проектов с исполнителями главных ролей. Здесь есть и захватывающие фильмы, и увлекательные сериалы, так что материала хватит надолго.

Каждая работа — это новый мир и неожиданный образ. Вы увидите, насколько разноплановыми могут быть «участники» смертельной игры, а чтобы сохранить общий вайб, мы выбрали напряженные проекты — от детективов до драм и триллеров.

Готовы продолжить знакомство с талантами корейского кино? Тогда поехали!

Гон Ю (вербовщик): «Поезд в Пусан» (2016)

От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы

Начнем с классики, о которой многие наслышаны. Фильм начинается как обычная история о деловом отце, везущем дочь на день рождения к матери. Однако ситуация резко меняется, когда в стране вспыхивает эпидемия зомби.

Герои оказываются в смертельной ловушке в движущемся поезде, где пассажиры борются не только с заражёнными, но и друг с другом.

Ви Ха Джун (детектив): «Плохой и сумасшедший» (2021-2022)

От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы

Коррумпированный полицейский в исполнении Ли Донука вынужден работать над расследованием серии загадочных убийств. Вот только в его жизни загадок не меньше — однажды он встречает загадочного парня в мотоциклетном шлеме (его сыграл Ви Ха Джун), который появляется из ниоткуда и так же внезапно исчезает.

И все бы ничего, но незнакомец настроен не очень дружелюбно: то дерется, то издевается словесно. Тем не менее, герои находят общий язык, а зритель по мере развития сюжета узнает, что именно связывает героев.

Не говоря уже о том, к каким шокирующим разоблачениям приводит раскрытие преступлений в этом сериале.

Им Сиван (игрок 333): «Незнакомцы из ада» (2019)

От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы

Здесь Им Сиван играет молодого парня, который переезжает в Сеул и заселяется в убогое, но очень дешевое общежитие «Эдем». Постепенно он понимает, что его соседи — серийные убийцы.

Выбраться оказывается не так-то просто, и вот уже сериал от бытовой драмы разгоняется до психологического хоррора с нарастающим чувством тревоги. Ну, и приятный бонус — в сериале вновь появляется Ли Донук, только теперь в роли… реально жуткого маньяка-стоматолога.

Ли Джон Джэ (игрок 456): «Охота» (2022)

От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы

Два агента южнокорейской разведки в 1980-х годах получают задание выследить северокорейского шпиона, но начинают подозревать друг друга. Напряжённый шпионский триллер с атмосферой холодной войны.

А Ли Джон Джэ не просто исполнил здесь главную роль, но также написал сценарий и выступил режиссером. При бюджете в 17 млн долларов картина заработала 33 млн.

Ли Бён Хон (распорядитель): «Чрезвычайная ситуация» (2022)

От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы

Южнокорейские режиссеры любят устраивать драму в транспорте. На этот раз место действия фильма — самолет, вылетевший из Инчхона в Гонолулу. Пока пассажиры ни о чем не подозревают, сеульский полицейский пытается вычислить человека, который выложил в сеть видео с угрозами взорвать самолет.

И в это же время террорист тайно проникает на борт и распыляет опасное вещество. Пару мгновений, и вот уже пассажиры и экипаж начинают странно себя вести.

Становится понятно: это биотеррористическая атака. На земле спецслужбы пытаются посадить самолет, но сделать это оказывается сложнее, чем кажется.

Помимо Ли Бён Хона здесь также играет Им Сиван. И, похоже, роли добряков он совсем не любит.

Ранее мы писали: «Вместо мяча — бомба»: ИИ придумал 5 испытаний для «Игры в кальмара», если бы ее снимали в Голливуде

Фото: Кадры из фильмов «Поезд в Пусан» (2016),«Охота» (2022), «Чрезвычайная ситуация» (2022), из сериалов «Плохой и сумасшедший», «Незнакомцы из ада»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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