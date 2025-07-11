От Фродо до Гэндальфа: как выглядят российские «голоса» «Властелина колец» — слышали многие, но не все видели (фото)

За кадром «Властелина Колец» скрывается целый мир — мир талантливых актеров, подаривших русский голос легендарным персонажам. Их работа осталась в тени, но без этих людей наша любимая трилогия звучала бы совсем иначе, ведь они вдохнули в героев душу, сделали их родными для миллионов зрителей.

Эти мастера перевоплощения умело передавали и мудрость волшебников, и храбрость хоббитов, и коварство темных сил. Их голоса стали неотъемлемой частью фильма — настолько органичными, что многие фанаты уже не представляют персонажей иначе.

В этой подборке вы увидите, как выглядят те, кто отвечал за голоса жителей Средиземья в русскоязычной версии. Возможно, их лица покажутся вам знакомыми — ведь эти актеры озвучивали не только эльфов и гномов, но и многих других культовых киногероев.

Давайте познакомимся с ними поближе.

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