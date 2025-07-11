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От Фродо до Гэндальфа: как выглядят российские «голоса» «Властелина колец» — слышали многие, но не все видели (фото)

11 июля 2025 16:11
От Фродо до Гэндальфа: как выглядят российские «голоса» «Властелина колец» — слышали многие, но не все видели (фото)

У некоторых даже есть что-то общее с жителями Средиземья.

За кадром «Властелина Колец» скрывается целый мир — мир талантливых актеров, подаривших русский голос легендарным персонажам. Их работа осталась в тени, но без этих людей наша любимая трилогия звучала бы совсем иначе, ведь они вдохнули в героев душу, сделали их родными для миллионов зрителей.

Эти мастера перевоплощения умело передавали и мудрость волшебников, и храбрость хоббитов, и коварство темных сил. Их голоса стали неотъемлемой частью фильма — настолько органичными, что многие фанаты уже не представляют персонажей иначе.

В этой подборке вы увидите, как выглядят те, кто отвечал за голоса жителей Средиземья в русскоязычной версии. Возможно, их лица покажутся вам знакомыми — ведь эти актеры озвучивали не только эльфов и гномов, но и многих других культовых киногероев.

Давайте познакомимся с ними поближе.

Ранее мы писали: Гэндальф эпично рубит Балрога мечом: в Сети всплыла вырезанная сцена из «Властелина колец» (видео)

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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6 комментариев
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