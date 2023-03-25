От фото вас бросит в дрожь: на кого равняется перекроившая себя Мадонна

Мадонна всегда привлекала внимание публики не только своим выдающимся талантом, но и внешним видом. В последнее время о ней все чаще говорят не как о выдающейся певице, а как о жертве пластики. Обратившись однажды к услугам хирурга, знаменитость не смогла вовремя остановиться.

Перечислить все операции, которые сделала Мадонна, не так уж просто. Ясно одно: звезда перекроила себя до неузнаваемости. И пока поклонники бьют тревогу, хейтеры называют исполнительницу гуманоидом, на которого страшно смотреть.

К тому же многие подозревают, что артистка меняет себя не просто так. Ходят слухи о том, что она желает быть похожей на собственную дочь — 26-летнюю Лурдес Леон. Звездная наследница отличается довольно необычной внешностью и узким лицом, которое вряд ли унаследовала от своей матери.

Ранее Мадонна была куда более круглолицей, нежели сейчас. Но с недавних пор она обрела удивительное сходство с Лурдес, и, как полагают в Сети, без вмешательства специалистов тут не обошлось.