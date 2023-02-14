От финала оторопь берет: чем закончился сериал «Не родись красивой»

Последняя серия проекта «Не родись красивой» вышла на экраны в далеком 2006 году. Несмотря на это, сериал до сих пор остается одним из самых ярких в отечественном кинематографе. Отчасти благодаря запоминающемуся финалу.

То, чего с таким трепетом зрители ждали на протяжении года, все-таки случилось. Катя Пушкарева превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Кроме эффектной внешности она обрела и уверенность в себе. Одним словом, стала счастливым человеком. Наладила героиня и личную жизнь — она нашла в себе силы простить Андрея за обман. Влюбленные узаконили свои отношения — вскоре зрители узнали, что пара ждет пополнения в семье. И вот тут случилось самое интересное.

Многие поклонники сериала с ужасом отметили, что ребенок главных героев больше похож не на красавчика-отца, а на свою еще не так давно считающуюся дурнушкой мать. Тогда зрителям не оставалось ничего другого, кроме как пожалеть кроху, которую, вероятнее всего, впереди ждет непростая жизнь.