От феноменальной «Красотки» ни следа: Джулию Робертс в 55 лет невозможно узнать

Джулию Робертс по праву окрестили главной красоткой Голливуда. И не только потому что она засветилась в главной роли в фильме Гэрри Маршалла, но и потому что ее внешность никого и никогда не оставляла равнодушным.

Теперь же от былой привлекательности актрисы не осталось и следа. В Сеть утекли новые фотографии знаменитости, на которых она выглядит заметно постаревшей и подурневшей. Не будет преувеличением сказать, что 55-летнюю звезду экрана невозможно узнать.

Ранее Робертс говорила о том, что не собирается ради молодости и красоты ложиться под нож хирурга. В одном из интервью актриса прямо заявила, что хочет видеть в зеркале свои морщины и не собирается следовать примеру других людей, которые заботятся исключительно о своей внешности, совершенно забывая о душе. По уверению звезды, она следует правилам здорового питания и не забывает о регулярных тренировках, вот только в ее случае эффект от всего этого оставляет желать лучшего.