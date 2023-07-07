От этой советской привычки необходимо срочно избавиться: до добра не доведет

Современным женщинам достались в наследство вредные привычки мам и бабушек, от которых пора отказаться. Одна из них — нежелание избавляться от старой одежды. Оказывается, у этой привычки много неприятных последствий.

Захламленные ненужной одеждой шкафы начинают плохо пахнуть. Возникает «аромат» затхлости, который не так-то просто вывести. Вторая причина избавиться от старья — психологическая. Специалисты говорят, что лишние предметы гардероба сдерживают жизненную энергию. Так человек перестает двигаться вперед и застревает на одном месте.

Также есть мнение, что хранение старых вещей программирует на бедность. Женщина не может выбросить ненужное, а значит, не готова к жизненным обновлениям. Психологи утверждают, что привязанность к старым вещам работает как якорь, удерживающий человека в прошлом.

Поэтому от такой старой недоброй советской привычки пора отказываться, чтобы не застрять на одном уровне развития.