От этой русской привычки американцам становится дурно: многие не поймут почему

Различия в менталитете русского человека и американца видны невооруженным взглядом. Некоторые из этих особенностей вводят иностранцев в ступор, ведь они не могут объяснить такое поведение.

Одной из главных отличительных черт, по которой можно сразу определить гражданство, стал стандартный вопрос «Как дела?». Человек из-за рубежа обыденно ответит, что все хорошо, и быстро переспросит о ваших новостях. Однако наш соотечественник искренне поделится всеми своими переживаниями и мыслями.

Еще одной особенностью являются близкие отношения с бабушками и дедушками. В Европе и Америке пенсионеры много путешествуют и живут только для себя. В России же дети могут проводить со своими близкими родственниками почти столько же времени, сколько и с родителями.

А эта привычка и вовсе вызывает недоумение у иностранцев. Никто из них не станет «сидеть на дорожку», а для россиян это важная примета, которую соблюдает большинство жителей страны.