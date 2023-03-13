От этой привычки родом из СССР надо избавиться: у вас она точно есть

Годы всеобщего дефицита во времена СССР так сильно повлияли на жителей страны, что даже современное поколение сталкивается с привычками той эпохи. Например, любовь к сбору целлофановых пакетов, которые можно встретить у большинства семей.

Дело в том, что отсутствие элементарных пакетов и сумок в общей доступности заставляло старшие поколения бережно относиться к обычным мешочкам, которые легко можно встретить в магазинах. Однако, когда ситуация изменилась, привычка все равно осталась, что в итоге и привело к появлению так называемых «пакетов с пакетами».

На самом же деле запасы целлофана дома наносят большой вред экологии. Эксперты со всего мира призывают отказаться от пластиковых пакетов и перейти на холщовые сумки: они прослужат намного дольше, сохранят внешний вид и позволят сэкономить. Целлофан же не только загрязняет кухню, но и планету, ведь сотни скопленных пакетов будут разлагаться много лет.