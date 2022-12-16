От этой привычки Кэтрин Зеты-Джонс глаза на лоб полезут: вы бы такого точно не сделали

Звезды лишь на первый взгляд кажутся небожителями: на самом же деле они обычные люди, у которых так же, как и у всех, есть свои слабости и недостатки. В то же время от некоторых привычек богатых и знаменитых волосы встают дыбом. Отличилась в этом плане и всемирно известная актриса Кэтрин Зета-Джонс.

От этой особенности артистки стоматологи точно придут в ужас. Оказалось, что знаменитость наотрез отказывается чистить зубы зубной пастой. Этому средству личной гигиены она нашла неожиданную замену.

Для чистоты зубов и полости рта Зета-Джонс использует клубнику. Свой выбор она объяснила в одном из интервью. «В мякоти, а также в соке этой ягоды содержится яблочная кислота, которая легко осветляет поверхностные пятна на эмали. К слову, точно таким же действием отличаются и ананасы — они тоже являются отличным вяжущим средством», — подытожила звезда экрана.