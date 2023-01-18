Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От этой привычки американцев у русских глаза на лоб полезут: как они выжили?

От этой привычки американцев у русских глаза на лоб полезут: как они выжили?

18 января 2023 06:30
От этой привычки американцев у русских глаза на лоб полезут: как они выжили?

Такие правила могут шокировать любого.

Не секрет, что менталитет американцев отличается от нашего. Но мало кто догадывается, насколько колоссальна эта разница. Некоторые американские табу могут повергнуть россиян в шок — и как только они смогли выжить в таких условиях?

Речь идет о суровых правилах, господствующих в школах и вузах. Так, безобидная привычка списывать для американцев считается строжайшим табу. Это осуждается не только преподавателями, но даже одноклассниками. Если в школе к списыванию относятся более-менее лояльно, то в вузе за такое могут и исключить.

Эта тема хорошо раскрывается в сериале «Адские кошки», который рассказывает о жизни чирлидеров из университета Лансер. В кампусе проводилось целое расследование — искали нарушителей, которые писали студенческие работы на заказ. В итоге им пришлось понести ответственность за свой вопиющий поступок.

И это отнюдь не художественный вымысел, а суровая американская реальность, которая кажется россиянам шокирующей, ведь для нас такое в порядке вещей. О странных привычках заокеанских жителей рассказала автор издания Wday.

Фото: Кадр из сериала «Эмили в Париже», 2020-2022
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video