От этой привычки американцев у русских глаза на лоб полезут: как они выжили?

Не секрет, что менталитет американцев отличается от нашего. Но мало кто догадывается, насколько колоссальна эта разница. Некоторые американские табу могут повергнуть россиян в шок — и как только они смогли выжить в таких условиях?

Речь идет о суровых правилах, господствующих в школах и вузах. Так, безобидная привычка списывать для американцев считается строжайшим табу. Это осуждается не только преподавателями, но даже одноклассниками. Если в школе к списыванию относятся более-менее лояльно, то в вузе за такое могут и исключить.

Эта тема хорошо раскрывается в сериале «Адские кошки», который рассказывает о жизни чирлидеров из университета Лансер. В кампусе проводилось целое расследование — искали нарушителей, которые писали студенческие работы на заказ. В итоге им пришлось понести ответственность за свой вопиющий поступок.

И это отнюдь не художественный вымысел, а суровая американская реальность, которая кажется россиянам шокирующей, ведь для нас такое в порядке вещей. О странных привычках заокеанских жителей рассказала автор издания Wday .