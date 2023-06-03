От этой фразы Ролана Быкова в СССР смеялись до икоты: вы ее точно знаете

Зачастую съемочный процесс идет не по задумке режиссера и сценариста. Ведь никто не отменял актерскую импровизацию, которая порой дает оригиналу сто очков вперед.

Так, на съемках телефильма «По семейным обстоятельствам» произошел один курьезный случай. По сюжету герой Евгения Евстигнеева просит у логопеда оценить дикцию девочки. Роль доктора исполнил легендарный Ролан Быков. Во время съемок актер был в ударе и блистал остроумием.

По сценарию герой Быкова сам страдал от проблем с речью и не мог произнести нормально ни одного слова. Ролан Антонович выложился на все сто процентов, а одна его исковерканная фраза стала крылатой. Речь идет, конечно, о незапланированной реплике:

«Фефекты фикции».

Над гениальным выражением Быкова хохотала вся съемочная группа, не мог успокоиться и бедный Евстигнеев. Камера запечатлела актера, едва сдерживающего слезы и смех. Режиссер оставил все как есть, ведь это выражение лица идеально вписалось в кадр. А над фразой Быкова и его героем потом так же до икоты смеялись все зрители.