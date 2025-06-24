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От этой фанатской теории про мультик «Вверх» теплеет на сердце: срочно посмотрите шедевр Pixar, если пропустили

24 июня 2025 10:52
От этой фанатской теории про мультик «Вверх» теплеет на сердце: срочно посмотрите шедевр Pixar, если пропустили

Потрясающий и душевный мультфильм.

Есть мультфильмы, которые заставляют нас смеяться, другие — грустить. Но некоторые цепляют настолько глубоко, что оставляют в душе тёплый след. «Вверх» от Pixar — как раз из таких. И хотя он и сам по себе вызывает бурю эмоций, одна фанатская теория придаёт истории совсем иной смысл. Возможно, даже более трогательный, чем изначальный замысел.

Карл умер… а путешествие было совсем другим?

От этой фанатской теории про мультик «Вверх» теплеет на сердце: срочно посмотрите шедевр Pixar, если пропустили

По сюжету старик Карл, потерявший любимую жену Элли, решается на безумный поступок: он запускает в небо дом на воздушных шарах, чтобы долететь до Райского водопада — места их общей мечты. Но путь оказывается не таким уж одиноким. В дом случайно забирается мальчик-скаут по имени Рассел, и теперь путешествие предстоит им вдвоём.

И вот тут начинается самая интересная часть. Некоторые зрители считают, что Карл на самом деле умирает в самом начале истории. А всё, что происходит дальше, — это не реальность, а метафора его перехода в загробный мир. Мол, дом с шарами — это не средство передвижения, а символ его души, устремлённой к покою. А Райский водопад — это вовсе не географическая точка, а самый настоящий рай.

А кто тогда Рассел?

От этой фанатской теории про мультик «Вверх» теплеет на сердце: срочно посмотрите шедевр Pixar, если пропустили

Фанаты пошли ещё дальше: по их версии, мальчик Рассел — это не просто скаут, а ангел-хранитель. Он сопровождает Карла в этом необычном путешествии, помогая ему отпустить прошлое и найти мир в душе. А его заветный значок, ради которого он так старается, — это не что иное, как «ангельские крылья», которые он должен заработать, помогая другим.

Теория звучит почти фантастически, но чем больше вспоминаешь детали мультфильма, тем больше она кажется правдоподобной. И при всей своей грусти — в ней есть что-то невероятно светлое. Возможно, именно поэтому хочется сразу же пересмотреть «Вверх» ещё раз — уже с новым взглядом и согретым сердцем. А здесь мы приготовили для вас сложный и интересный тест про кино.

Фото: Кадры из мультфильма «Вверх» (2009)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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2 комментария
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