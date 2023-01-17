От этой актрисы шарахаются все звезды Голливуда: вам тоже станет не по себе (фото)

Имя американской актрисы Фиби Прайс вряд ли на слуху у россиян. Да и в родных Штатах она прославилась не как талантливая артистка, а как «городская сумасшедшая».

В фильмографии Прайс всего несколько эпизодических ролей в кино. Осознав, что в этой индустрии славы ей не снискать, Фиби пошла другим путем. Артистка стала выходить на улицу в провокационной одежде, которая едва прикрывает ее объемные телеса. Эпатажные аутфиты сделали ее звездой папарацци, но это 50-летнюю Прайс ничуть не смущает.

Каждый ее образ поражает своей вульгарностью: прозрачные боди, неприкрытое нижнее белье, невероятные шляпы и безумный макияж. Прайс наносит слой «штукатурки», красится фиолетовой помадой и густо подводит ресницы и глаза. Выглядит это, мягко говоря, жутковато. Ее уже прозвали модным фриком, но, несмотря на сомнительность этого титула, Фиби не собирается останавливаться на достигнутом, ведь теперь она добилась вожделенной славы. Только бывшие коллеги-актеры стараются держаться подальше от этой дамы — мало ли, что на уме у женщины с такой внешностью.