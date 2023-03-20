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От этого советского фильма англичане без ума: все дело в главном актере

20 марта 2023 07:30
От этого советского фильма англичане без ума: все дело в главном актере

Даже популярный актёр не смог затмить нашего мэтра.

Детективные истории всегда находят отклик в сердцах людей. А самым любимым и известным сыщиком заслуженно признаётся Шерлок Холмс. В мировой культуре можно насчитать более 200 экранизаций рассказов Артура Конана Дойля, что позволило его знаменитому литературному персонажу занять место в Книге рекордов Гиннеса.

Однако среди такого множества разных образов есть один эталонный. Самым точным воплощением детектива на экране признали игру советского актёра Василия Ливанова. А Елизавета ll даже наградила его Орденом Британской империи.

Все дело в том, что этот талантливый артист и вся съемочная группа очень тщательно подошли к работе над экранизацией. В результате советский Шерлок Холмс оказался интеллигентным, харизматичным и, главное, сдержанным, в отличие от образа Бенедикта Камбербэтча. К тому же сам Ливанов был настолько обаятельным мужчиной, что даже чопорные англичане не смогли устоять перед таким сыщиком.

От этого советского фильма англичане без ума: все дело в главном актере
Фото: Unsplash, кадры из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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