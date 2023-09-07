От этого самого популярного имени отказались в России: за границей над ним всегда смеялись

Долгие годы имя Анастасия было одним из самых популярных в стране. Несколько поколений предпочитали называть своих дочерей именно так, и нередко даже в одной семье можно было встретить несколько Насть. Однако в этом году оно неожиданно потеряло свою популярность.

Как пишут СМИ, Анастасии нет среди самых используемых имен в 2023 году. Молодые мамы России предпочитают вместо него, например, Софию, Анну и Марию. Также популярность набирают весьма необычные имена вроде Адриана-Лоара или Изабелль-Афина.

При этом в США имя Настя никогда не пользовалось популярностью. Дело в том, что оно созвучно с английским словом Nasty, которое можно перевести как «противная», «мерзкая» или даже «неприятная». И поэтому множество жителей страны с недоверием отнесутся, если девушка представится именно Настей.

Вместо этого в Америке распространены имена Анастэйша или Стэйси. Молодые родители довольно часто используют их, поэтому даже в одной компании может быть несколько человек, кого зовут именно так.