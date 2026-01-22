От этого российского сериала в восторге вся планета: попал даже в топ-100 IMDb и Netflix

Вышло два сезона, надежды на третий живы до сих пор.

Когда сериал из России не только находит отклик у зарубежного зрителя, но и врывается в мировые чарты — это событие. Именно это произошло с фантастическим триллером Павла Костомарова, который после релиза на Netflix совершил головокружительный прыжок в рейтинге IMDb — с 1406-го сразу на 72-е место.

На 2020 год «Эпидемия» стала единственным российским сериалом, попавшим в престижный топ-100 крупнейшей базы данных о кино.

Успех был оглушительным: проект вошёл в топ-10 Netflix в 56 странах и занял четвёртое место по просмотрам в мировом рейтинге сервиса.

Им заинтересовался даже мастер хоррора Стивен Кинг, который сравнил его со спагетти-вестерном, но «только со снегом и заражёнными чумой русскими-убийцами». Продюсеры тогда продали права на показ за рекордные для российского контента 1,5 миллиона долларов.

История о группе выживших в Подмосковье на фоне смертельной пандемии оказалась на удивление пророческой и универсальной. Мрачный реализм, русская хтонь и безысходная борьба за жизнь нашли отклик по всему миру.

А успех первого сезона стал трамплином для второго, который, по данным IMDb, зрители оценили ещё выше. Из-за Юры Борисова ли, или из-за того, что сезон закончился практически хээпи-эндом — вопрос открытый.