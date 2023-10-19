От этого режиссера в восторге критики: 8 из 10 простых россиян его фильмы на дух не переваривают
Публика не поняла произведений мэтра.
Не существует строгих критериев оценки качества кинофильма. У каждого свои вкусы. И, надо отметить, предпочтения рядовых зрителей обычно отличаются от оценок критиков. Некоторые почитаемые в профессиональном сообществе режиссеры так и не снискали народной любви.
Похожая участь постигла Андрея Тарковского. Работы культового режиссера изучают в киновузах по всему миру, но многие россияне не понимают смысла картин постановщика. «Сталкер», «Солярис», «Зеркало» и «Андрей Рублев» — эти ленты часто называют скучными и псевдоинтеллектуальными.
«Я думаю, что все фильмы Тарковского были понятны и интересны только самому Тарковскому. Но снимал-то он их на государственные деньги!», «Не знаю, не доросла до Тарковского. А вот фильмы Михалкова и доступны всем, и с большим смыслом», «Возможно, обитатели психушек могут по достоинству оценить его работы», — оставляли едкие комментарии пользователи Сети.