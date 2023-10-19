От этого режиссера в восторге критики: 8 из 10 простых россиян его фильмы на дух не переваривают

Не существует строгих критериев оценки качества кинофильма. У каждого свои вкусы. И, надо отметить, предпочтения рядовых зрителей обычно отличаются от оценок критиков. Некоторые почитаемые в профессиональном сообществе режиссеры так и не снискали народной любви.

Похожая участь постигла Андрея Тарковского. Работы культового режиссера изучают в киновузах по всему миру, но многие россияне не понимают смысла картин постановщика. «Сталкер», «Солярис», «Зеркало» и «Андрей Рублев» — эти ленты часто называют скучными и псевдоинтеллектуальными.