От этого психопата мороз по коже: в прошлом Хоумлендера из «Пацанов» столько жути — что и вы стали бы злодеем

Хоумлендер из «Пацанов» — он же Твердыня, он же Патриот, в зависимости от того, в каком переводе вы смотрели сериал, — злодей, каких поискать. От его решений и поступков волосы на голове шевелятся — жуткий психопат.

У него есть сверхчеловеческая сила, но он точно не супергерой: садист, эгоист, закомплексованная истеричка, но его мощь сравнима с Суперменом. Как же так получилось, что такой человек превратился в монстра? На самом деле мало кто мог выдержать испытания, какие уготовила ему судьба, и сохранить при этом достоинство.

Кошмар с первых минут

Его настоящее имя Джон. Так назвал ребенка ученый Джон Фогельбаум, взявший на себя заботу о мальчике. Его отец — величайший герой Солдатик, а мать… случайная бездомная женщина, выносившая плод за деньги.

С первых же секунд жизни Джон доказал, что он своеобразный человек: при рождении он разрезал живот матери лазерами из глаз и убил нескольких присутствующих рядом врачей. И это только начало — при рождении он унес жизни многих, а сколько еще жизней он поглотит, когда вырастет.

Формирование монстра

В возрасте пяти-шести лет Джон казался самым обычным ребенком — только с небольшим «плюсом» в виде суперспособностей. Он слушал сказки, обожал обнимашки и тихие минуты детской радости. Но за стенами этой кажущейся идиллии таилась корпорация «Воут», для которой Джон был не ребенком, а проектом.

С ранних лет его ломали и испытывали. В лабораториях кипятили заживо, помещали руки в печь, устраивали драки и показывали патриотичные картинки на проекторе, чтобы превратить мальчика в символ нации. Манипуляции работали: Джон поддавался.

Чтобы выжить в этом аду, внутри него сформировалась альтернативная личность. Жестокая темная сторона помогала Джону пережить эти ужасы. Со временем она сделала его тем, кем он стал.

При всех этих обстоятельствах Джон воспринимается крайне неоднозначным персонажем. И возникает вопрос: кто здесь настоящий злодей — Хоумлендер или те, кто создал его таким?

