От этого предсказания Ванги по коже мурашки: будет много воды

С именем Ванги связано много загадок. Одна из самых известных прорицательниц в мировой истории оставила после себя обширное наследие, однако формулировки ее предсказаний настолько образны и размыты, что остается лишь гадать, что она имела в виду. Не так давно эксперты, изучающие феномен Ванги, поделились с общественностью новыми предсказаниями. Что же Вангелия Сурчева предрекла миру в 2035 году?

“Будет много воды”

Болгарин Тодор Тодоров познакомился с легендарной Вангой, когда ему было 25 лет. В этом возрасте он уже обнаружил у себя дар предвидения и пытался разобраться, почему это с ним происходит и что делать. С этой целью Тодоров и пришел на аудиенцию к культовой прорицательнице.

В интервью экстрасенс вспоминал, что Ванга встретила его словами: “Зачем ты ко мне пришел? Ты и сам все знаешь”. Эта реплика произвела на Тодорова глубокое впечатление, ведь провидица даже не была с ним знакома и ничего не могла о нем знать. Так состоялось их знакомство.

Впоследствии Тодор Тодоров стал помощником Ванги, переводил ее предсказания людям, которые не разговаривали на диалекте, на котором изъяснялась в состоянии транса провидица.

После ее смерти Тодоров продолжил расшифровывать ее послания миру.

В одном из своих предсказаний Ванга предупредила общественность о событиях, которые будут ждать в 2035 году. Слова провидицы довольно туманны - она сообщила, что “будет много воды”. Пока сложно сказать, что именно имела в виду Вангелия Сурчева, но прогноз звучит жутко.

Среди предсказаний Ванги очень много тех, которые сбылись.

При этом изначально формулировки были настолько расплывчатыми, что очевидцы не могли уловить их суть. Например, крушение подводной лодки “Курск” провидица описала так: “На рубеже веков Курск окажется под водой”.

В 1989 году Ванга поделилась с миром предсказанием: “Американские братья падут, заклеванные железными птицами”. По ее словам, это должно было произойти в 2001 году. К пророчеству отнеслись скептически, но вспомнили о нем, когда 11 сентября 2001 года башни-близнецы в Нью-Йорке были атакованы самолетами террористов.

Как показывает опыт, легендарная предсказательница всегда говорила образно, иносказательно.

Поэтому пророчество о воде может иметь самую разную подоплеку, необязательно толковать его дословно. Каков истинный смысл высказывания Ванги, покажет будущее.