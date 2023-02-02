От этого подростка российские девчонки сходили с ума: сегодня их разочарованию нет предела

Молодежный сериал «Мятежный дух» покорил российских зрителей не только своим интригующим сюжетом, но и красивыми актерами. Одним из любимчиков стал обаятельный Мануэль Агирре в исполнении аргентинского актера Фелипе Коломбо.

От этого героя многие девочки-подростки сходили с ума. Миловидность, пронзительный взгляд и жгучая латиноамериканская внешность сделали свое дело. Однако с годами Коломбо утратил былую привлекательность.

Он оброс и отпустил бороду, а в глазах уже нет того юношеского задора. Из-за этого 40-летний актер выглядит старше своих лет, а его внешность стала откровенно скучной и обычной. Бывшие поклонницы были разочарованы такими переменами.

Фелипе родился в Мехико в семье мексиканца и аргентинки, которые были известными актерами. После «Мятежного духа» он прославился на весь мир. Потом он снялся в картине «Четыре дороги», которая была тепло принята в Аргентине.

В молодости у него был роман с коллегой по сериалу Лусианой Лопилато. Но эти страстные отношения продлились всего три года. Вскоре Фелипе связал свою жизнь с Сесилией Коронадо, с которой живет и по сей день. Пара воспитывает дочь Аврору.