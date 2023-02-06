От этого откровения Роулинг у фанатов «Гарри Поттера» волосы встали дыбом

Последний роман о Гарри Поттере появился на книжных полках в 2007 году, закончив историю волшебного мира. С тех пор поклонники активно строят теории о героях книги, а Джоан Роулинг старательно комментирует самые интересные.

Так, после выхода «Даров смерти» многие фанаты задались вопросом, что связывает Гарри Поттера и Волан-де-Морта. Самые дотошные поклонники смогли проследить родословную Гарри и Волан-де-Морта до их самых дальних предков и оказалось, что юный волшебник является прямым потомком Игнотуса Певерелла, одного из трех тех самых братьев, пытавшихся обмануть Смерть. Волан-де-Морт же в свою очередь также является родственником Певерелла, но обладателя не мантии-невидимки, а воскрешающего камня.

Неожиданное открытие шокировало фанатов, которые потребовали объяснений от писательницы. Роулинг же не стала отмалчиваться и призналась: главные враги со страниц романов на самом деле действительно родня.

Спустя некоторое время она все же сделала уточнение, которое немного успокоило взбудораженных поклонников. Роулинг отметила, что магический мир чересчур закрыт, поэтому многие волшебники и волшебницы породнились друг с другом. И в связи Поттера и Волан-де-Морта нет ничего удивительного.