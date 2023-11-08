От этого нежного русского имени отказались во всем мире: сложно поверить, но факт

Русские имена нередко становятся популярными за пределами страны. В Южной Корее можно встретить Евгениев и Екатерин, а Мишами принято называть и мальчиков, и девочек в США и Великобритании. При этом некоторые из них полностью исчезают из употребления.

Как указывают исследователи компании BabyCentre, которые занимаются исследованием популярности имен, в самое ближайшее время люди перестанут называть девочек Полинами. Якобы это имя, несмотря на мягкое звучание, совсем не интересно молодым родителям. И спустя несколько лет оно окончательно исчезнет из употребления.

При этом о причинах спада популярности исследователи не рассказывают. Кроме Полин в списке имен можно заметить Тоню, Дорис, Барбару и других. Уже и эти имена, по мнению публики, звучат старомодно, поэтому подходят лишь представительницам старшего поколения.