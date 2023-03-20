От этого иностранного сериала про Россию в восторге весь мир: наконец наша история не исковеркана

Экранизация событий из истории другой страны — это всегда щекотливая тема. Иностранцам бывает тяжело передать особенности менталитета и правильно показать на экране знаменитых политиков или деятелей искусства.

Тем не менее американской студии HBO удалось это сделать, и зрители увидели прекрасный мини-сериал «Екатерина Великая». Сюжет картины затрагивает последние годы правления императрицы и рассказывает о ее отношениях с фаворитами. Эту тему нельзя назвать простой, но создатели проекта потрудились на славу.

Декорации и костюмы были выполнены на высшем уровне, а исполнителями главных ролей стали именитые актёры. Екатерину сыграла оскароносная Хелен Миррен, у которой даже есть русские корни. А Джейсон Кларк предстал в образе князя Потёмкина. Поэтому сериал действительно заслуживает той мировой популярности, которая на него обрушилась.