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От этого фильма Тарковского плюются критики и снобы: простые люди его обожают

19 октября 2023 15:45
От этого фильма Тарковского плюются критики и снобы: простые люди его обожают

Зрительская любовь с годами не угасает.

Андрей Тарковский по праву считается одним из великих отечественных режиссеров. Его работы отличаются невероятной атмосферностью, тонкой духовностью и пронзительным сюжетом. Но далеко не все они имели успех. Одну из картин режиссера критиковали все, кто только мог. Зато обычные зрители остались в восторге.

Речь идет об «Андрее Рублеве». Это лента вышла в 1966 году. Для СССР эта тема очень нестандартная: хотя бы упоминать религию в те годы было не принято. Но Тарковский никогда не следовал общепринятым правилам.

Фильм ругали не только за религиозность, но и за другие недостатки. Критики считали, что картина получилась очень жестокой, далеко не патриотичной. Зато в зрительских рейтингах «Андрею Рублеву» всегда отводятся самые высокие места. Поклонники режиссера отмечают, что ему удалось отлично рассказать историю о религии через призму одного верующего человека. А популярность ленты с каждым годом только растет.

От этого фильма Тарковского плюются критики и снобы: простые люди его обожают
Фото: Festival de Cine Africano Tarifa Tánger - FCAT/commons.wikimedia.org, «Андрей Рублев» (1966)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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