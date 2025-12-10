Меню
10 декабря 2025 14:44
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки?

Картину сняли наполовину, а потом стерли почти весь материал.

Малоизвестный фильм «Приморский климат» Роланда Калныньша позиционировал себя как ироничная мелодрама — легкая насмешка над бытовыми нелепостями советского быта, с оттенком сатиры, которую тогда разрешали смелее, чем кажется.

Никакой бомбы замедленного действия, никакой скрытой «антисоветчины» — просто история о трех раздолбаях из газовой службы, которые пытаются совместить рабочий день, романтические приключения и любительский театр.

Казалось бы, какие могут быть вопросы. Тем более актерский состав — будущие всесоюзные звезды: Ивар Калныньш, Регина Разума, Мирдза Мартинсоне. Среднестатистический летний фильм Рижской киностудии. И съемки шли бодро. До того момента, пока материал не показали в Москве.

Что увидели начальники — им стало плохо

Представители Госкино посмотрели первые сцены и моментально измнились в лице. Конкретных претензий не озвучивали, но между строк звучало одно: все как-то «слишком». Слишком гротескно. Слишком свободно. Слишком не по-советски.

Обычные работяги на экране выглядели так, будто сошли с модной западной площадки. И визуальный тон был непривычный: не унылый соцреализм, а почти европейская комедия. Для середины 70-х это было сродни дерзости: советский человек должен быть правильным и идеологически выверенным, а не флиртовать на пляже.

Потом начался цирк с заменой актера

Съемочная группа вернулась в Ригу — и вмешалась судьба. Ивар Калныньш сломал нос. Вроде бы бытовая неприятность, но в условиях заторможенного производства это стало поводом для жесткого решения: заменить главного актера.

Пригласили молодого театрального красавца по фамилии Витолс, сняли с ним несколько сцен и вновь отправили в Москву. Чиновники посмотрели материал и выдали вердикт, который вможно перевести как «не нравится и не надо».

И вот тут случилось то, что происходило крайне редко (почти никогда): фильм запретили прямо во время съемок. Представляете, даже не дали закончить.

13 декабря 1974 года все работы официально прекратились. Пленку частично уничтожили, а расходы списали на убытки. Создатели даже и представить себе не могли, что попадут в такую канитель.

Сюрреалистичная комедия посмеивалась над советскими начальниками, но не планировала быть чем-то большим. Получилось небрежно по форме, но свежо по духу, что чиновники прочитали как идеологическую распущенность.

Получилась короткометражка

Если посмотреть сохранившиеся 20 минут сегодня, легко понять замешательство цензоров: картинка действительно выглядит странно для СССР 1974-го.

Чудом спасенные кадры превратились в короткометражку под названием «Приморский климат». Только понять режиссерский замысел из этих обрывков вряд ли удастся. Фильм так и остался призраком.

Фото: Кадры из фильма «Приморский климат» (1974 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
