От этих знаков Зодиака невозможно ничего скрыть: читают ваши мысли, как книгу

Читать мысли могут не только экстрасенсы из популярных телевизионных шоу. Некоторые люди как будто бы проникают в чужое сознание и «подсматривают», что там происходит. А как иначе объяснить тот факт, что вы еще ничего не произнесли вслух, а собеседник уже затрагивает волнующую вас тему? Астрологи назвали знаки зодиака, которые наделены врожденными телепатическими способностями.

Весы

Представители воздушного знака очень восприимчивы к чужой энергетике. Особенно когда речь идет о длительных взаимоотношениях и они успели изучить человека до мельчайших подробностей. Именно в таких случаях Весы способны предугадывать мысли и действия любимого, родственника или друга. Но и влезть в головы к малознакомым людям для них не проблема.

Чаще всего Весы пользуются своей суперспособностью, когда назревает конфликт.

Уроженцы этого знака терпеть не могут скандалы. Шестое чувство подсказывает им, когда в воздухе появляются специфические вибрации, предшествующие взрыву эмоций. В такие моменты Весы вкладывают все силы в то, чтобы остановить грядущую бурю.

Скорпион

Водные знаки наделены феноменальной интуицией. Будущее для них не секрет — Скорпион видит его так же ясно, как собственное отражение в зеркале или пейзаж за окном. А уж чужие намерения он предугадывает с поразительной точностью — остается только завидовать такой проницательности и надеяться, что Скорпион не выдаст никому ваши самые потаенные мысли.

Представителю водной стихии важно быть в курсе малейших перемен.

Он обожает власть, а тот, кто владеет информацией, как известно, и ситуацией тоже владеет. В присутствии Скорпиона необходимо соблюдать особую осторожность — если он поймает собеседника на лжи, то непременно отомстит при первом же удобном случае.

Рыбы

Еще один водный знак, наделенный телепатическими способностями — это Рыбы. Люди, рожденные под этим созвездием, как будто бы нашли ту самую тонкую грань между реальным и ирреальным миром. Поэтому им доступно то, что неподвластно никаким другим знакам зодиака. В том числе способность с ходу считывать чужие мысли.

В отличие от Скорпиона, этот знак не собирается использовать полученные сведения в корыстных целях.

Скорее уж, таким образом Рыбы стремятся оградить себя от завистников и злых людей. Если интуиция подскажет представителям знака, что этот человек пришел с недобрыми намерениями, они прекратят с ним общение.