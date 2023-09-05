«От этих запахов тошнило»: почему люди с содроганием вспоминают советские столовые

Власти СССР старались заботиться о подрастающем поколении. Они старались обеспечить школьников свежим и разнообразными питанием, однако далеко не все учащиеся были в восторге от этих инициатив.

Как признаются пользователи Сети, даже спустя годы они с содроганием вспоминают о еде в школьных столовых. Многим она не нравилась не только вкусами, но даже запахами, а некоторые школьники принципиально не ели там все годы обучения.

«Все 8 лет, проходя мимо дверей столовой, я старалась зажимать нос. От этих запахов меня тошнило», — рассказывают интернет-пользователи.

По мнению части людей, не устраивало их и количество блюд. Руководство школ предлагало лишь два блюда, которые повторялись из раза в раз, и с тех пор многие недолюбливают котлеты с пюре или гороховый суп, которые были популярны во многих учебных заведениях.