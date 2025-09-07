Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

7 сентября 2025 17:09
От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

Грустно, но факт.

Может зрителям показаться, что «Рассказ служанки» преувеличивает в своем сюжете ради драматизма. Но чем дальше вглядываешься в Галаад, тем яснее понимаешь: многое из показанного — не кошмар будущего, а зеркальное отражение прошлого и даже настоящего. Сериал использует художественные средства, а разговор идёт о реальной боли и реальных практиках.

Мир Галаада и почему он не фантазия

От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

В стартовом монологе Джун — теперь «Фредова» — спокойно перечисляет запреты, которые стали её новой нормой. Так работает любой тоталитарный режим: сначала приходит «высшая цель», потом — красивые слова про мораль, а следом исчезают права. Женщинам запрещают читать, работать и выбирать партнёра — им оставляют лишь функцию «родить для элиты». И да, это звучит как антиутопия, но Маргарет Этвуд не случайно говорила, что в роман не включила ничего, чего мир уже не делал. История знает религиозные теократии, знает политические перевороты под лозунгами спасения нации, знает и практику переименования человека в «чью-то собственность».

Сериал болезненно точен в деталях. Униформа, ритуалы, холодная вежливость тёток, которые «воспитывают» служанок, — это не экзотика, а узнаваемая лексика насилия. Когда «добро» и «порядок» становятся важнее свободы личности, у системы моментально появляется право распоряжаться телом и судьбой человека. И этот «порядок» всегда начинается с контроля над женщинами.

Когда насилие становится обыденностью: от дома до роддома

От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

Галаад показывает, как легко насилие маскируется под дисциплину. Тётки бьют подопечных «для их же блага», жёны командоров позволяют себе жестокость, хранители карают без суда. В семейной сфере это выдается за «право воспитывать» — и изнутри кажется нормой. Отголоски такой «нормализации» мы видим и вне экрана, когда домашние побои при определённых условиях перестают считаться преступлением или когда общественная дискуссия упирается в знакомое: «не вмешивайтесь в семью». Последствия предсказуемы — жертвам всё труднее получить защиту, а агрессорам всё проще оставаться безнаказанными.

Рядом — вторая, не менее болезненная линия: тотальный контроль над репродуктивными правами. В Галааде женщину превращают в «носительницу» и лишают даже имени — ребёнка отнимают сразу после родов, а «материнство» остаётся пустым словом. В реальности давление на женское тело принимает разные формы: от запретов на контрацепцию и аборты до врачебных отказов и «советов» вместо медицинской помощи. Вчерашние новости о жёстких ограничениях в одних странах и едва пробившихся послаблениях в других — то, что делает сериал не аллегорией, а разговором «здесь и сейчас». Граница между правом и принуждением проходит ровно там, где женщине оставляют — или не оставляют — возможность решать за себя.

Государство как карательная машина: казни, перевороты, лагеря и украденные дети

От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

Антиутопический механизм запускается быстро: теракты, отмена законов, распуск институтов, военная хунта — и вот уже «ради спасения страны» публичные казни становятся «уроками справедливости». Сериал кладёт на один стол сразу несколько страшных практик, которые человечество успело опробовать. Публичные наказания за «инакомыслие» и «неправильную» ориентацию. Насильственная передача детей «надёжным» семьям — истребление связи между матерью и ребёнком как инструмент страха. Лагеря и «колонии», где труд — не путь к исправлению, а способ незаметно перемолоть тысячи судеб. Эти сюжеты узнаваемы по хроникам разных стран и эпох — от военных диктатур до систем, где оппонентов власть прячет за колючей проволокой и называет это «необходимой мерой».

Самая жуткая точка — калечащие операции на женских половых органах. В сериале Эмили наказывают клитородектомией, оставляя «полезную» репродуктивную функцию. К несчастью, это не выдумка: подобные практики всё ещё существуют в ряде регионов мира, где «мораль» ставят выше права на здоровье, безопасность и удовольствие. У таких историй нет благородного оправдания — есть только травма, которую несут поколения.

Смотреть «Рассказ служанки» больно, потому что он без скидок выводит на поверхность то, что часто прячут за словом «традиции» или «порядок». Но именно благодаря этой честности сериал бьёт в цель: за пределами красивых лозунгов всегда живые люди — и их право оставаться собой, а не чьей-то собственностью.

А здесь писали про пять классных психологических триллеров, которые захочется посмотреть вновь.

Фото: Кадры из сериала «Рассказ служанки»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«И просто так» — не конец: Сара Джессика Паркер не может отпустить Кэрри Брэдшоу — на подходе еще один проект «И просто так» — не конец: Сара Джессика Паркер не может отпустить Кэрри Брэдшоу — на подходе еще один проект Читать дальше 8 сентября 2025
Возник из-за мафии, чуть не стал новым Бондом: вы не знали эти факты про лучший детектив BBC «Лютер» Возник из-за мафии, чуть не стал новым Бондом: вы не знали эти факты про лучший детектив BBC «Лютер» Читать дальше 6 сентября 2025
«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение) «Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение) Читать дальше 6 сентября 2025
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» Читать дальше 5 сентября 2025
Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео) Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео) Читать дальше 4 сентября 2025
Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку Читать дальше 8 сентября 2025
Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний Читать дальше 8 сентября 2025
Крэбб, Гойл и профессор, которого не показали в фильмах: HBO нашли новых актеров для сериала «Гарри Поттер» Крэбб, Гойл и профессор, которого не показали в фильмах: HBO нашли новых актеров для сериала «Гарри Поттер» Читать дальше 8 сентября 2025
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность Читать дальше 7 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше