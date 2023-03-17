От этих слов мурашки по коже: гадалка предрекла актрисе Малявиной ее жуткую судьбу

Когда будущая звезда «Портрета Дориана Грея» и «Короля-оленя» Валентина Малявина шла в школу, ей повстречалась гадалка. Она рассказала 14-летней девочке всю ее жизнь. Тогда даже представить себе было нельзя, что оно сбудется.

Прорицательница предсказала скорое и недолгое замужество, за которыми последуют и другие браки. «Детей у тебя никогда не будет, хотя несколько раз ты забеременеешь. А расплачиваться тебе придется за то, чего не совершала», — сказала гадалка.

Пророчество начало сбываться через три года. Артистка вышла замуж за Александра Збруева, но союз не выдержал страшного испытания. Их ребенок умер во время преждевременных родов. Второго ребенка актриса потеряла в браке с режиссером Павлом Арсеновым. Свое горе неудавшаяся мать начала заливать спиртным.

Именно тогда произошла ее роковая встреча с актером Станиславом Жданько. Ему не нравился алкоголизм возлюбленной, а она демонстративно пила при нем вино прямо из бутылки. Однажды, вернувшись в комнату, она увидела супруга с ножом в груди.

Ее осудили за убийство и отправили в тюрьму на 9 лет. Актриса утверждала, что невиновна. Вышла по амнистии. Спиртное стало занимать в ее жизни все больше места. Во время драки с собутыльниками она получила травму черепа, из-за которой почти ослепла. Она умерла в доме престарелых. До самой смерти ее деньгами поддерживал первый супруг — Александр Збруев.