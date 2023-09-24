От этих слов дочери о Шатунове сердце кровью обливается: рассудительна не по годам

В течение многих лет Юрий Шатунов активно скрывал своих наследников от внимания публики. Музыкант запрещал СМИ публиковать снимки и видео с его детьми — Эстеллой и Дэннисом. Однако уже после смерти вдова артиста Светлана отменила это правило. И запустила YouTube-канал своей семьи, где делится буднями близких.

Так, несколько дней назад Светлана опубликовала ролик, в котором Эстелла рассуждала о популярности своего папы. Как оказалось, 10-летняя девочка прекрасно понимала, почему Шатунов был настолько известным и любимым публикой.

«Популярным он был, ведь красиво пел, был очень красивым. У него была открытая душа и очень доброе сердце. Поэтому его все любили», — считает Эстелла.

Заявление наследницы артиста шокировало публику. Как отметили поклонники, Эстелла отличается мудростью и проницательностью. И унаследовала от своего папы не только красоту, но и ум.