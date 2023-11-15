От этих привычек у современных хозяек глаза на лоб лезут: в СССР они были нормой

Цитируя классиков, бытие определяет сознание. И это действительно так. Советского человека можно узнать по нескольким бытовым привычкам. Они абсолютно безобидны, но выдают людей, выросших в эпоху дефицита.

Например, только женщины, родившиеся в Союзе, предпочитают мыть пол руками. Они считают, что шваброй невозможно убрать весь мусор.

Все потому, что в прошлом приспособление для уборки представляло собой палку с ручкой, на которую нужно было наматывать выполосканную тряпку. Современные модели с микрофиброй и автоматическим отжимом, конечно, позволяют навести чистоту быстрее и проще. А если есть робот-пылесос, о бытовых проблемах вообще можно не думать.

Стирать все с хозяйственным мылом и хлоркой — еще один «ритуал» родом из СССР. В пятидесятые и даже семидесятые годы прошлого века по-другому не получалось справиться с пятнами. Сейчас машинка-автомат и современный порошок дает возможность обойтись без отбеливания.