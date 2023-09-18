От этих предсказаний Эдгара По мурашки по коже: они уже сбылись

Эдгара Аллана По по праву относят к числу загадочных литературных авторов. В своих произведениях он не только пугал публику леденящими кровь подробностями, но и предсказывал будущее.

Написал роман о катастрофе, которая произошла 50 лет спустя

Произведения Эдгара Аллана По всегда вызывали резонанс в обществе. Роман “Рассказ Артура Гордона Пима из Нантакета” современники писателя резко осудили - им не пришлось по душе обилие жестоких и натуралистичных подробностей. Кроме того, в негативных читательских откликах упоминалось, что По допустил множество неточностей в описании морских приключений героев. О чем же рассказывало скандальное произведение?

Персонажи романа, попав в передрягу, попадают на китобойное судно “Грампус”.

Морское путешествие превращается в настоящий фильм ужасов: в сюжете книги нашлось место и для жутких монстров, и для кровожадных аборигенов, и для кораблей-призраков. Больше всего читающую публику шокировала сцена, в которой герои, оказавшись в шлюпке посреди открытого моря без еды и воды, решают принести одного из них в жертву.

Спустя 50 лет после выхода романа все газеты писали о леденящем кровь происшествии.

Четверо мужчин, спасшихся во время крушения яхты “Миньонетт”, на протяжении нескольких дней дрейфовали в море. Наконец они решили расправиться с юношей, который нахлебался морской воды и плохо себя чувствовал. Невероятно, но факт: несчастного звали точно так же, как убитого героя романа По - Ричард Паркер.

Предвосхитил теорию происхождения Вселенной

В 1848 году Эдгар По завершил работу над трудом, известным под названиями “Эврика” или “Эссе о материальной и духовной Вселенной”. Писатель посвятил свою работу немецкому натуралисту Александру фон Гумбольдту и рассказал в ней о своих взглядах на происхождение мира. По мнению По, вселенная возникла благодаря вспышке и в дальнейшем стремительно развивалась, становилась все больше и больше.

Современники отнеслись к идее писателя крайне скептически.

По мнению ученых середины 19 века, вселенная была статичной, и предположение, будто она возникла в результате взрыва, подняли на смех. Лишь спустя восемьдесят лет, когда человечество изобрело необходимое для точных исследований оборудование, стало понятно, что Эдгар По, по сути, был прав. Одной лишь силой мысли, без научных инструментов под рукой, он описал теорию Большого взрыва.